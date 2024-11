Lions Clube de Paranaíba promove ação de prevenção ao diabetes neste sábado

Neste sábado (9) o Lions Clube de Paranaíba realiza uma ação de conscientização e prevenção do diabetes na Praça da República, das 9h às 11h. Em parceria com o curso técnico de enfermagem do CETEPS, a campanha vai oferecer gratuitamente exames de glicemia e aferição da pressão arterial, promovendo um alerta sobre os riscos do diabetes, uma doença que afeta milhões de brasileiros e é conhecida como uma “doença silenciosa” .

João Martins, membro da Comissão de Divulgação do Lions Clube, destaca a relevância da campanha para a saúde pública local, incentivando a população a participar e verificar seus níveis de glicose e pressão arterial.

A data da campanha foi escolhida para coincidir com o Dia Mundial do Diabetes, que é comemorado em 14 de novembro. Segundo João, nas ações anteriores foram identificados casos de pessoas que, a partir do exame realizado durante a campanha, procuraram acompanhamento médico e monitoraram sua saúde.

O Lions Clube de Paranaíba reforça o convite a todos os moradores que frequentam a Praça da República para participarem da ação e cuidar da saúde.