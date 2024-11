Projeto Patrulha Mirim arrecada alimentos para famílias carentes

Os alimentos coletados serão destinados a famílias que enfrentam dificuldades

A Patrulha Mirim do 13º BPM de Paranaíba, em parceria com o Projeto Unidos pelo Bem, da Escola Municipal Clotilde Bomilcar de Freitas, realizou uma ação solidária no sábado (9), com arrecadação de alimentos em supermercados da cidade.

Além de promover o auxílio às famílias carentes, a proposta também fortaleceu o engajamento social dos patrulheiros, incentivando a prática de cidadania e a importância de ajudar ao próximo, conforme a coordenação do projeto.

A ação contou com o apoio de diversos supermercados, que cederam seus espaços para que os patrulheiros mirins pudessem interagir diretamente com os clientes, solicitando doações de alimentos não perecíveis.

Os alimentos coletados serão destinados a famílias que enfrentam dificuldades, ajudando a garantir um pouco mais de dignidade e conforto durante este período de necessidade.