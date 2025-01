Escola Aracilda continua com matrículas abertas para 2025

A Escola Aracilda Cicero Corrêa da Costa, em Paranaíba, está com as matrículas abertas para o ano letivo de 2025. Em 2025, a escola oferecerá ensino fundamental (4º ao 9º ano) em tempo integral, das 7h às 15h30, com direito a três refeições diárias (café da manhã, almoço e café da tarde).

Idevane Gomes de Paula, 59 anos, morreu no início da tarde desta sexta-feira vítima de um acidente automobilístico na BR-158, entre Paranaíba e Aparecida do Taboado, no KM 131,3. A informação inicial é que ela colidiu a caminhonete que conduzia com um caminhão. Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver a colisão […]

A campanha Natal Premiada promovida pela Acip (Associação Empresarial de Paranaíba) divulgou a lista de ganhadores que levaram para casa os prêmios incríveis, incluindo vale-compras e bicicletas elétricas. A iniciativa contou com ampla adesão dos associados e moradores de Paranaíba, fortalecendo o comércio local e celebrando o espírito natalino com entusiasmo. Os sortudos poderão retirar […]

O diretor destacou que a procura tem sido significativa, especialmente para o ensino médio regular, que foi retomado em resposta a uma demanda da comunidade. “Resgatamos muitos alunos que havíamos perdido quando o ensino médio era integral”, explicou.

As pré-matrículas vão até o dia 8 de janeiro, com efetivação programada entre os dias 13 e 17 de janeiro. A secretaria da escola está aberta das 7h às 17h, inclusive no horário de almoço, para auxiliar pais e responsáveis com dificuldades no processo online.