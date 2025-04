IFMS abre licitação para construção do campus no valor de R$ 33,7 milhões

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou no Diário Oficial da União o aviso de licitação para a construção do novo campus em Paranaíba. A obra, orçada em R$ 33,7 milhões, será realizada com recursos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), lançado pelo Governo Federal em 2023.

A licitação segue a modalidade de concorrência eletrônica, com critério de maior desconto. As propostas devem ser enviadas pelo Portal de Compras do Governo Federal, e a abertura dos envelopes está prevista para o dia 30 de junho.

O processo licitatório será realizado na forma de contratação integrada. Isso significa que a empresa vencedora ficará responsável por todas as etapas do projeto: desde a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia, até a execução da obra, além de obrigações adicionais, como licenciamento ambiental e ações voltadas à sustentabilidade.

O campus de Paranaíba será instalado em uma área de 50 mil m², localizada na Vila Santo Antônio, às margens da BR-158. Atualmente, o IFMS já atua no município por meio de um polo de ensino a distância, instalado na Escola Aracilda, enquanto aguarda o início das obras.