Implantação do IFMS avança, mas depende de aprovação orçamentária

Paranaíba segue avançando na implantação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), embora ainda dependa de aprovações orçamentárias para operar plenamente. Em entrevista à rádio Cultura FM, Paranaíba, o professor Genivaldo de Souza, presidente do projeto de implantação do IFMS no município, destacou que a instituição já está presente na cidade com um polo de ensino a distância, mas aguarda autorização para iniciar as atividades presenciais.

Atualmente, a liberação do funcionamento do campus Paranaíba depende da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e, posteriormente, de um projeto de lei à ser enviado pelo Ministério da Educação (MEC) ao Congresso Nacional. Esse projeto tratará da liberação de novos códigos de vagas para professores e técnicos administrativos nos 100 novos institutos federais do país.

“Assim que esse PL for aprovado, receberemos autorização para operar do MEC e iniciaremos com cursos técnicos integrados ao ensino médio, cursos de tecnologia e cursos subsequentes”, explicou Genivaldo de Souza.