Mulher agride companheira após pedido de dinheiro para drogas ser negado

Maria Cecília e Gael lideram os nomes mais usados pelos pais em Paranaíba em 2024

Os nomes Maria Cecília e Gael foram os mais escolhidos pelos pais de Paranaíba em 2024, segundo dados atualizados em 23 de dezembro de 2024 pelo Portal do Registro Civil. Maria Cecília lidera o ranking com sete registros, enquanto Gael ocupa a segunda posição, com seis registros, empatando com outros nomes populares como Cecília, Miguel, […]