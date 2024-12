Posse dos eleitos será na Maçonaria Recanto Hospitaleiro no dia 1º de janeiro

Conforme Regimento Interno da Câmara, a posse deve ocorrer no primeiro ano da nova Legislatura, a Câmara Municipal instalar-se-á em sessão especial, no dia 1º de Janeiro, e será presidida interinamente pelo vereador mais votado dentre os eleitos presentes, que, para secretariá-lo, indicará dois vereadores de diferentes partidos e imediatamente declarará instalada a legislatura, passando a proceder aos encaminhamentos regimentais relativos à posse dos vereadores eleitos.

Em decisão publicada no Diário Oficial desta sexta-feira a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Paranaíba anunciou a transferência da Sessão Solene de Posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito. O evento será realizado na Maçonaria Recanto Hospitaleiro, localizada na Rua Major Heliodoro Rodrigues, às 10h no dia 1º de janeiro de 2025. A sessão é aberta a toda a população.

Após a eleição da Mesa Diretora, conhecido seu resultado, o presidente

proclamará o resultado e empossará os eleitos na forma do Regimento.

Após a eleição e posse da Mesa Diretora, o presidente concederá a palavra por

cinco minutos a cada líder de bancada, regularmente inscrito com o primeiro

secretário, e encerrará a sessão, convocando outra com a finalidade de tomar o compromisso do prefeito e do vice-prefeito eleitos e diplomados.

A sessão de posse do prefeito e vice-prefeito terá o mesmo rito da sessão de

posse dos vereadores, obedecida a programação previamente elaborada entre a

assessoria do poder Executivo e a do poder Legislativo.

O vereador que não se empossar na sessão prevista no art. 6º, deverá fazêlo até 15 dias depois da primeira sessão ordinária da legislatura, sob pena de

extinção do mandato.