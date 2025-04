Raimundos, Ana Castela, Jose Neto & Cristiano e Guilherme & Santiago fazem shows gratuitos na cidade

O prefeito Maycol Queiroz agradeceu a promotora de Justiça, Juliana Nonato pela sensibilidade em homologar o acordo e assegurou que vai trabalhar muito para assegurar que a Unidade de Tratamento de Resíduos seja concluída em tempo hábil, como parte do cumprimento do acordo.

As atrações confirmadas são: dia 02/07 – Banda Raimundos; 03/07 – Ana Castela; 04/07 – Zé Neto & Cristiano e 05/07 – Guilherme & Santiago. Os shows serão realizados na praça do Carnaíba que deverá contar com estrutura para 80 camarotes, com venda de bebidas e comidas liberadas na praça de alimentação.

Após a decisão judicial assinada pelo Juiz Dr. Plácido Souza Neto, que suspendeu por 90 dias a proibição de gastos com eventos festivos e publicidades em Paranaíba,a Secretaria Municipal de Cultura divulgou a agenda de shows em comemoração aos 168 anos do aniversário da cidade.

As chuvas intensas devem permancecer até sexta-feira (25) e atingem principalmente o Centro-Sul e Leste do estado

O chefe do Executivo garantiu que vai reforçar a estrutura da secretaria de Meio Ambiente com aquisição de mais um caminhão e formação de três turmas para coleta seletiva. O barracão para abrigar a UTR está sendo construída ao lado do aterro sanitário e o município tem 90 dias para instalar no local, o serviço de separação e prensa do lixo reaproveitável, em especial, o papelão e vidro.

“É um problema que se arrasta há mais de 20 anos e nenhum prefeito deu conta de resolver” ,lembrou Queiroz. Ele confirmou que está estudando a realização do Rodeio do aniversário e confirmou que a Cavalgada 2025 será realizada no dia 29 de junho com percurso de menor distância, saindo da Fumaceira, nos altos da av. Três Lagoas, para ser concluída, nos altos da avenida Filinto Muller.

“O município faz uma festa cara, mas o povo não precisa pagar”, assinalou o prefeito ao garantir que vai quebrar uma velha escrita existente na cidade, “ de que, depois do Carnaval e da Expopar, a cidade fica quebrada, pois o povo deixou o dinheiro na festa”, ressaltou.