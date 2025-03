Sanesul investe quase R$ 2 milhões para ampliar rede de esgoto: Mais de 250 novas ligações domiciliares

Renato Marcílio destaca que o projeto reforça o compromisso da empresa e do governador Eduardo Riedel em acelerar a universalização do saneamento básico nos municípios atendidos.

A autorização de uma nova obra na cidade, com investimentos de quase R$ 2 milhões atende o plano de ampliação da infraestrutura de saneamento no Estado.

O diretor presidente da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul -Sanesul-, Renato Marcilio assinou ontem (19) ordem de serviço para expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário em Paranaíba.

O Conselho de Jurados do Tribunal de Justiça da comarca de Paranaíba declarou o réu Igor Emanuel Garcia da Silva, 27 anos, culpado pelo assassinato do irmão Willian Garcia da Silva em agosto de 2021. No entanto, o réu foi considerado inimputável, ou seja, não pode ser responsabilizado pelo crime e deverá receber medida de […]

A estação deve apresentar temperaturas acima da média em boa parte dos municípios de Mato Grosso do Sul

Outono começa com parte de MS sob alerta de chuvas intensas

PREVISÃO DO TEMPO

“Estamos avançando com obras estratégicas em todo o Estado para garantir que mais famílias tenham acesso a um sistema eficiente de coleta e tratamento de esgoto, contribuindo para a saúde pública e a preservação do meio ambiente”, afirma o dirigente.

A ampliação do sistema de esgoto em Paranaíba faz parte de um conjunto de investimentos do governo do Estado, por meio da Sanesul, a fim de modernizar e expandir os serviços de saneamento nos 68 municípios atendidos pela empresa.

Área de cobertura

Com 97,99% de cobertura de esgoto, Paranaíba já figura entre os municípios que atingiram a universalização do serviço, um marco significativo para a qualidade de vida da população. O índice reflete a eficiência dos investimentos da Sanesul na cidade ao longo dos anos, consolidando um sistema de coleta e tratamento que atende quase todas as residências.

Esse patamar coloca o município em uma posição privilegiada no cenário nacional, garantindo mais saúde e sustentabilidade ambiental para os moradores. Mesmo com a cobertura praticamente universalizada, a Sanesul segue ampliando a infraestrutura para garantir que nenhuma residência fique sem acesso ao serviço.