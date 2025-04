Sicredi  Celeiro promove Feirão de Energia Solar em Paranaíba

A Sicredi Celeiro, através de sua loja de Paranaíba, realiza nesta terça(08) e quarta feira (09) , o Feirão de Energia Solar, oferecendo aos clientes, condições especiais e taxas diferenciadas para aquisição de sistemas de energia solar.

O gerente da Sicredi de Paranaíba, Hyran Magalhães Moura assinala que é uma boa oportunidade para quem busca mais economia e sustentabilidade, com soluções acessíveis para a instalação de sistemas de energia renovável.

A ação é uma iniciativa da Sicredi Celeiro para contribuir com a popularização da energia solar e proporcionar aos seus associados alternativas mais vantajosas para redução de custos com energia elétrica.

O evento será realizado em parceria com a empresa Via Solar, pioneira no segmento de instalação de energia solar com mais de 6.000 projetos instalados em Paranaíba e região.



Durante o Feirão que será realizado durante o horário de expediente bancário, em frente à loja do Sicredri, na Praça da República, equipes do Sicredi e da Via Solar, estarão à disposição para oferecer orientações sobretudo relacionado à energia solar.