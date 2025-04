Vacinação contra Influenza já começou em Paranaíba

O município de Paranaíba antecipou em uma semana, o início da vacinação contra a gripe, em relação ao calendário nacional que começa no dia 7 de abril. Neste primeiro momento, o imunizante estará disponível apenas aos grupos prioritários, como idosos com 60 anos ou mais, gestantes e crianças a partir de seis meses até menores de seis anos, entre outros.

O município recebeu as doses da vacina contra o vírus influenza, as quais foram distribuídas para sete unidades de saúde do município. “A vacina já chegou a todas as unidades, e as pessoas que fazem parte do público prioritário devem procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência”, informou a coordenadora.