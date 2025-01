Posse dos eleitos é marcada por surpresa na eleição da Mesa Diretora da Câmara

Posse do prefeito O prefeito Maycol Queiroz apresentou as prioridades para seu segundo mandato durante o discurso de posse realizado dia 1º, em Paranaíba. Ele fez uma analogia da luta de Aquiles em Troia: “Cada dia, cada madrugada, cada noite é uma batalha maior. Hoje, a batalha foi ser empossado e assistir a eleição para a composição da nova Mesa Diretora da Câmara de Vereadores.”

Para ela, o resultado pode encorajar outras mulheres a entrarem para a política. “É uma vitória que pode levar as mulheres a pensar que a gente pode fazer diferente. Quero que as mulheres se espelhem em mim, para a gente crescer e encher a Câmara de Paranaíba de mulheres”, afirmou.

“Eu falei para o Andrew que se chegasse empatado com ele, eu votaria em mim”, disse a nova presidente. “Temos dois anos para fazer uma gestão voltada para os treze vereadores, junto com os munícipes, com o prefeito e para o bem estar da população”, garantiu.

Maycol afirmou que está em processo de definição dos nomes que vão compor o primeiro escalão, com o anúncio previsto para até 15 de janeiro. Os novos chefes de departamento serão apresentados em fevereiro.

“São essas as pessoas que me ajudarão a cumprir minhas prioridades. Quero formar um grupo forte para governar os próximos quatro anos ao lado do governador Eduardo Riedel.”

Entre as prioridades destacadas pelo prefeito estão a continuidade da canalização do Córrego Fazendinha, o recapeamento de 400 quadras na cidade e a retomada do projeto do Túnel da Pampili.

Ele ainda reforçou a importância do apoio de aliados políticos, mencionando o governador Eduardo Riedel e o ex-governador Reinaldo Azambuja. “Posso acompanhá-los, caso ingressem no PL”, adiantou.