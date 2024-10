Prefeitura de Três Lagoas inicia processo de transição de governo

A Prefeitura de Três Lagoas, sob a gestão do atual prefeito, Ângelo Guerreiro (PSDB), instituiu oficialmente a Comissão de Transição de Governo, em conformidade com o Decreto publicado no Diário Oficial de segunda-feira (21). A medida cumpre as diretrizes impostas pela Resolução TCE-MS nº 219/2024, que orienta o encerramento e a transição de mandato para as eleições de 2024. Nesta semana a comissão realizou a primeira reunião.

A Comissão de Transição tem como objetivo garantir uma passagem de governo organizada, garantindo que a nova administração, liderada pelo prefeito eleito, Cassiano Maia (PSDB), tenha acesso à todas as informações de permissão sobre o funcionamento da prefeitura. A equipe nomeada será responsável pela coleta, guarda e análise de documentos relevantes para o futuro governo.

INTEGRANTES

A Comissão será composta por representantes do atual governo, bem como por nomes indicados pelo prefeito eleito. Entre os membros estão: Soyla Carla Alves Garcia, secretária de Finanças e coordenadora da comissão; Luiz Henrique de Lima Gusmão, procurador-geral do município; Gilmar Araújo Tabone, secretário de Administração; Silvânia de Fátima Bersani, secretária interna de Governo; Márcio Fernando Rodrigues Xavier, controlador interno e Dirceu Garcia de Oliveira Junior, indicado pelo prefeito eleito.

Outros membros indicados pelo prefeito eleito vão compor a comissão, como Sabrina Pereira Vicente Carvalho, Ariel Dias Garcia, Diogo Henrique Ferrari Ruiz, e Elaine de Araújo Gonçalves Freitas.

RELATÓRIO

O relatório final da transição deverá ser encaminhado ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul até dia 31 de março de 2025. As atividades desempenhadas pelos membros da comissão não são remuneradas, reforçando o caráter público e a responsabilidade social desse processo.