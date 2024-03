Saiba quem são os finalistas da promoção 'A Casa dos Sonhos' do Grupo RCN

A primeira classificatória da promoção ‘A Casa dos Sonhos’, foi realizada no sábado (2), com bastante movimentação na Lagoa Maior, em Três Lagoas. O evento reuniu parceiros, torcedores e os participantes que estiveram a um passo de realizar o sonho de ganhar uma casa mobiliada.

Durante todo o mês de fevereiro, às sextas-feiras, foram sorteadas pessoas para a classificatória da promoção no programa TVC Agora. Ao todo, foram mais de 60 clientes que compraram nas empresas participantes.

O dia começou cedo e animado para aqueles que compraram nas empresas parceiras e acreditaram na sorte para conquistar a tão desejada Casa dos Sonhos. O Grupo RCN esteve presente na Lagoa Maior transmitindo ao vivo a classificatória da primeira etapa com os pré-selecionados. Com o apoio do público presente e da torcida, os classificados tiveram a oportunidade de receber chaves e tentar abrir a porta de uma casa, aqueles que conseguiram, passaram para a grande final, que será realizada em outubro.

No total, são 21 empresas que estão participando da promoção ‘A Casa dos Sonhos’. E ainda dá tempo de participar da seletiva do mês de março. Se você ainda tem dúvida de como participar, é importante ficar atento.

Ao comprar nas lojas participantes, você aponta a câmera do seu celular para o QR Code, onde você preenche um cupom virtual, aí é só cruzar os dedos e torcer para ser um dos pré-sorteados. Então, quanto mais comprar, mais chances tem de ser sorteado.

Veja quem foram os classificados da primeira fase:

Renivaldo Alves - cliente Estoque Materiais de Construção

Simone Marques - cliente Posto Parati e Nikkey

Isadora Pini - cliente Instituto Visão Solidária

Maria Galdino - cliente Rede de Postos 7 Mares

Olga Helena - cliente Morena Mulher

Natalia - cliente Sicoob Metalcred

Karen Paula Cavalcante - cliente 7 Pharma

Cleicieli Praxedes - cliente DMS Fibra

Denivaldo Gonçalves - cliente Comercial Mariano

Luis Ferreira de Lima - cliente Multisoldas

Amarildo Franco Aguero - cliente Depósito de Gás Avenida

Felipe Silva - cliente Megatec

Karolina Mendes - cliente Cassiplast

Luiz Carlos da Silva - cliente Espaço VIP

Natália Felix Angeli - cliente Chocoplast

Anna Clara Santos - cliente Quitutes da Teni

Valdenir Roberto Baldin - cliente Telas Concordia

Maria Aparecida Pereira - cliente Pet Shop Cat Dog

Confira a reportagem abaixo: