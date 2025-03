Tanque Cheio: Massa FM Dourados sorteia R$ 300 em combustível toda semana!

Se você é motorista de aplicativo, entregador ou simplesmente vive na estrada e precisa economizar na hora de abastecer, a Massa FM Dourados tem uma novidade imperdível! A promoção “Tanque Cheio” chegou para garantir que você continue rodando sem preocupações. Toda semana, um sortudo levará R$ 300 em combustível para dar aquele alívio no bolso!

A Massa FM 90.3, em parceria com o Grupo RCN, quer retribuir a audiência fiel que acompanha sua programação diariamente, seja no trânsito, no trabalho ou nos momentos de lazer. E para participar dessa promoção é muito fácil!

Como participar?

Adicione o número da Massa FM no WhatsApp: (67) 99820-9099;

Envie a frase “Tanque Cheio” ;

; Pronto! Agora é só torcer e acompanhar a programação para saber se você foi o ganhador.

Quem pode participar?

A promoção é aberta para qualquer pessoa que deseja abastecer e economizar! Seja você um motorista profissional ou apenas um condutor que gosta de estar sempre com o tanque cheio, essa é a sua chance.