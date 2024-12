Eldorado Brasil: 12 anos de história com investimentos em Mato Grosso do Sul para fazer a diferença no mundo

A Eldorado Brasil Celulose completa, neste mês de dezembro, 12 anos de produção, em Mato Grosso do Sul, com uma história recente marcada pelo incentivo à inovação, sustentabilidade, competitividade e valorização das pessoas. A companhia instalada em Três Lagoas, no leste sul-mato-grossense, contribui para a expansão e a diversificação da base econômica do Estado que passou a experimentar novos e significativos investimentos com a consolidação do setor da celulose por aqui.

Antes mesmo da inauguração, a companhia já demonstrava resultados surpreendentes. O empreendimento da maior fábrica de celulose em linha única do mundo, em uma área de 900 hectares, foi construído em dois anos, entregue com seis meses de antecedência do prazo estipulado, com investimentos de mais de 6 bilhões de reais, geração de 10 mil empregos no pico da obra, formação e contratação de jovens para o programa “Minha Primeira Profissão”.

Com o início das operações, dezembro de 2012, em dois meses, a empresa atingiu 100% de qualidade para exportação, e, em menos de um ano de funcionamento, já havia alcançado plena capacidade para a produção da primeira tonelada de celulose branqueada de eucalipto.

Essa excelência e agilidade produtiva fizeram com que, no ano seguinte, 2013, a participação de Mato Grosso do Sul na receita total de exportação de celulose do Brasil subisse de 10% para 22% e ficasse em terceiro lugar entre os demais estados da federação. A partir daí os resultados só aceleraram e atualmente o estado é o primeiro no ranking.

Celulose com qualidade reconhecida em todo o mundo

Ano a ano, a Eldorado Brasil posiciona-se globalmente com recordes de produção e venda. Em 2022, com a fábrica operando 20% acima da capacidade estabelecida, ao completar 10 anos antecipou a produção de celulose planejada para 11 anos, alcançando um marco inédito. Já foram mais de 20 milhões de toneladas de celulose produzidas nestes 12 anos.

“Todos os nossos resultados são fruto de um trabalho em equipe que reúne experiência, dedicação, iniciativa e comprometimento. A Eldorado tem vocação para ser visionária com investimentos em tecnologia e práticas sustentáveis. Estamos prontos e preparados para os próximos anos de história da companhia”, Marcelo Martins, gerente geral industrial.



Em 2023, outro desempenho foi a produção de 1,8 milhão de toneladas de celulose e entregues a mais de 40 países, a partir de um dos maiores terminais logísticos de exportação no Porto de Santos – SP, o que a coloca a Eldorado Brasil como uma das organizações mais conceituadas no segmento e colaboradora no desempenho favorável da balança comercial nacional.



Nossa gente

O sucesso da Eldorado Brasil está diretamente relacionado com a equipe de colaboradores que inova e se esforça para superar os desafios e fazer a história acontecer. Em toda a cadeira produtiva da companhia são mais de 5 mil pessoas contratadas, qualificadas e valorizadas dentro dos princípios e valores da empresa para que o grau de excelência seja permanente e fortalecido em um ambiente acolhedor e estimulante para desenvolverem suas carreiras.

