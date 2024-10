Adriane, de vendedora de picolé a 1ª mulher eleita prefeita de Campo Grande

Não há dúvida que a grande vitória política foi de Tereza Cristina. Ela terá voz decisiva nas definições do rumo do processo eleitoral de 2026.

Só que a Tereza não destacou o apoio de Bolsonaro. Ela disse que a vitória de Adriane é uma conquista dela e do governador Eduardo Riedel (PSDB), que participou ativamente do 2º turno da campanha eleitoral.

Depois da apuração dos votos, Tereza destacou a sua luta para alavancar a candidatura de Adriane. Os desafios foram grandes, porque antes do início da campanha, o ex-presidente Jair Bolsonaro rompeu acordo de selar aliança do PL com PP. Ele foi apoiar o deputado federal Beto Pereira (PSDB). Se deu mal, porque Beto nem passou para o 2º turno. Mas no 2º turno, se aliou a Adriane.

Mas tinha uma outra mulher que acreditava na vitória de Adriane. É a senadora Tereza Cristina (PP). Em nenhum momento ela duvidou do potencial de Adriane, que nunca tinha sido testada nas urnas.

A eleição de Campo Grande deu 100% mulher na prefeitura com a reeleição de Adriane Lopes (PP) e da sua vice, outra mulher, Camilla Nascimento de Oliveira (Avante). Adriane entrou na disputa desacreditada, tanto que não conseguiu construir uma ampla aliança com partidos. Até o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) abandonou ela depois de assumir compromisso de apoiá-la. Bolsonaro foi convencido que Adriane não iria nem para o 2º turno.

Na reta final do segundo turno, as candidatas trocam acusações sobre quem se identifica com Lula e Bolsonaro

Adriane tem uma história de grandes desafios em sua vida. Ela foi vendedora de picolés em Campo Grande para pagar estudos. E só começou a sentir o gosto pela política depois do casamento com Lídio Lopes, que é de família de políticos lá de Iguatemi.

Como deputado estadual e presidente do Patriota, Lídio conseguiu emplacar a esposa Adriane de vice de Marquinhos Trad. E por ser vice, Adriane virou prefeita com a renúncia de Marquinhos para concorrer ao Governo do Estado. Ele perdeu a eleição, ficou sem a prefeitura e está voltando como vereador.

Só que Marquinhos se transformou em um duro adversário no segundo turno. Ele bateu muito em Adriane, acusando-a de traidora. Mas o deputado estadual Lídio Lopes (sem partido), marido da prefeita, fez um desabafo horas depois de concluída a apuração dos votos. Disse que tanto ele quanto Adriane foram leais a Marquinhos e depois do primeiro turno se reuniram para definir o rumo do 2º turno. Marquinhos foi para o Capitão Contar (PRTB) enquanto Lídio e Adriane apoiaram Eduardo Riedel.

Lídio disse da gratidão a Marquinhos por abrir a vaga de vice para Adriane. Sem esse espaço, ela não seria prefeita de Campo Grande.

