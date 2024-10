Adriane ou Rose. Eis a questão!

Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil) vão às urnas sem saber quem será eleita prefeita de Campo Grande, tanto é o equilíbrio da campanha eleitoral. O fato histórico é que o eleitor vai por na Prefeitura da Capital a primeira mulher ungida pelo voto popular.

Adriane só é prefeita por ser vice de Marquinhos Trad, que renunciou ao mandato em 2022 para concorrer ao Governo do Estado. Agora, Adriane irá passar pelo primeiro teste nas urnas. A Rose já concorreu em 2016 e perdeu no segundo turno para Marquinhos Trad.

A última pesquisa do Instituto Paraná/Correio do Estado indica empate técnico entre Adriane e Rose. Não dá pra cravar com antecedência quem será eleita, porque não existe o favoritismo.

Adriane entra na última curva da reta final da corrida eleitoral com Rose crescendo em seu retrovisor. A prefeita está com 47,8% das intenções de voto e Rose com 42,3%. A vantagem de Adriane de 5,5 pontos percentuais é pequena, levando-se em conta a margem de erro ser de 3,5 pontos para mais ou para menos. O cenário é de empate técnico.

E domingo, o eleitor estará encarregado de desempatar essa disputa, definindo quem será a futura governante de Campo Grande.

A pesquisa foi registrada sob o n° MS-06183/2024 e realizada nos dias 20 e 23 com 800 eleitores acima de 16 anos.

Confira a coluna Política em Destaque na íntegra:

