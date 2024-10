Apenas duas capitais serão administradas por mulheres a partir de 2025, uma delas é Campo Grande

As eleições de 2024 tiveram momentos considerados históricos na política local e nacional. Em Campo Grande, pela primeira vez, os eleitores levaram duas mulheres para a disputa em segundo turno para a administração da cidade.

Considerada uma eleição acirrada entre Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União), a diferença de votos entre as duas candidatas no pleito deste domingo (27) foi de 12.587. Apenas 2,9 pontos percentuais distanciaram Adriane e Rose, na preferência do eleitor.

Adriane foi eleita com 51,45% dos votos válidos, enquanto Rose teve 48,55% dos votos válidos. E, a partir de janeiro de 2025, Campo Grande terá a primeira prefeita eleita por voto direto na história política local.

Interior de MS

Em Mato Grosso do Sul, 12 prefeitas foram eleitas no primeiro turno das Eleições 2024. Dessa forma, a partir do ano que vem, 13 mulheres vão assumir as prefeituras no estado pelos próximos quatro anos, contando com a prefeitura eleita na capital. (Veja na tabela abaixo)

Esse número de mulheres que vão comandar os municípios é recorde. No último mandato, apenas cinco prefeitas ocupavam cadeiras em executivos municipais em MS.

PREFEITAS ELEITAS EM 2024 – MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO PREFEITA ELEITA PARTIDO PORCENTAGEM DE VOTOS Água Clara Gerolina da Silva Alves PSDB 74,82% Aral Moreira Elaine Aparecida Soligo MDB 54,80% Bataguassu Wanderleia Caravina PSDB 75,81% Bodoquena Maria Girleide Rovari MDB 73,97% Brasilândia Márcia Amaral Schio PSDB 61,30% Caarapó Maria Lurdes Portugal PL 55,33% Campo Grande Adriane Lopes PP 51,45% Cel. Sapucaia Niágara Kraievski PP 42,10% Douradina

Nair Branti PSD 53,96% Eldorado Fabiana Lorenci PP 51,37% Jateí Cileide Cabral PSDB 50,05% Mundo Novo Rosária Lucca Andrade PSDB 56,18% Sonora Clarice Ewerling MDB 59,93% Fonte: Tribunal Superior Eleitoral – TSE

Nas capitais

Entre todas as capitais brasileiras, além de Campo Grande-MS, apenas o município de Aracaju-SE será administrado por uma mulher. A partir do ano que vem, Emília Corrêa (PL) estará à frente da capital sergipana.