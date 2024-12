Apenas três unidades têm pediatras de plantão na manhã e tarde de hoje

Escala médica divulgada pela Prefeitura de Campo Grande prevê que nesta sexta-feira (20) apenas três unidades de saúde terão pediatras, durante os períodos da manhã e tarde.

Quem precisar levar as crianças para atendimento de urgência poderá encontrar os especialistas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Coronel Antonino e Universitário, além do Centro Regional de Saúde (CRS) do bairro Tiradentes.

No período noturno o número de unidades com atendimento ao público infantil aumenta para seis. Além das unidades que contam com os pediatras no plantão diurno, também haverá plantonistas nas UPAs Moreninha e Leblon, além d do CRS Nova Bahia.

A população também precisa se atentar ao quantitativo de médicos em cada unidade. A escala médica prevê as unidades com médicos para atendimento do público adulto.

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG