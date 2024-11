Audiência pública em Corumbá debate impactos de incêndios nas comunidades pantaneiras

Com mais de 85% dos incêndios ocorrendo em áreas privadas, a ilegalidade do uso do fogo no Pantanal é uma questão urgente. Além dos danos ao meio ambiente, milhares de animais – incluindo espécies ameaçadas como a onça-pintada e o tamanduá-bandeira – têm perdido seu habitat, com estimativas de 17 milhões de animais mortos nos incêndios de 2020, segundo o ICMBio.

O Pantanal Sul-Mato-Grossense vive uma das suas piores crises climáticas, com incêndios que já atingiram níveis alarmantes. Apenas o primeiro semestre de 2024 registrou o maior número de focos de incêndio no bioma desde 1998, com 2.333 alertas, um aumento de 1.628% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados compilados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Em 2020, o Pantanal também enfrentou uma seca histórica, que resultou em mais de 22 mil quilômetros quadrados destruídos pelas chamas, afetando drasticamente a fauna e flora da região.

Audiência pública discutirá esta semana “O Impacto dos incêndios nos modos de vida, saúde, segurança alimentar e renda das comunidades tradicionais pantaneiras”. O evento, que tem a parceria da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) e foi proposto pela deputada Gleice Jane (PT), ocorrerá a partir das 9h, no auditório do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, na unidade de Corumbá – Rua Pedro de Medeiros, 941. A participação é gratuita e aberta ao público.

Com a devastação, as comunidades ribeirinhas também enfrentam enormes dificuldades, com propriedades e meios de subsistência consumidos pelo fogo. Nesse contexto, a deputada reforça a importância de ações como essa para garantir a preservação do Pantanal e a proteção das populações que dependem deste ecossistema para sua sobrevivência.

Programação

A chegada da equipe após a viagem pelo rio Paraguai culminará em dois eventos importantes na cidade de Corumbá. No dia 12 de novembro, das 8h às 17h, será realizado o seminário “Ecoando as vozes do Pantanal na defesa dos territórios de vida e da sociobiodiversidade”, organizado por movimentos sociais como Agro é Fogo, Marcha Mundial das Mulheres e Comissão Pastoral da Terra (CPT MS) e da qual a deputada e sua comitiva participarão. O seminário será um espaço para discutir as estratégias de resistência contra os incêndios e as alternativas de produção sustentável, com foco na agroecologia.

No dia 13 de novembro, das 9h às 12h, será realizada a audiência pública “O impacto dos incêndios nos modos de vida, saúde, segurança alimentar e renda das comunidades tradicionais pantaneiras”, no IFMS Corumbá. A audiência é aberta à população e reunirá representantes da sociedade civil, movimentos sociais, pesquisadores e instituições públicas para buscar soluções práticas e políticas públicas que atendam as demandas das comunidades afetadas.