Colisão entre carro e caminhão deixa motorista preso nas ferragens

Um grave acidente na noite desta quinta-feira (8) deixou quatro pessoas feridas no trecho urbano da BR-262, no anel viário sul de Três Lagoas (MS).

A colisão envolveu um Renault Kwid, que transportava três ocupantes, e um caminhão Volvo FH. Segundo informações apuradas no local, o carro era conduzido por um motorista de aplicativo, de 32 anos, e transportava dois passageiros. No caminhão, havia apenas o motorista.

De acordo com o condutor do Renault Kwid, ele havia sido contratado para buscar dois homens em um ponto da cidade e levá-los até um comércio próximo à saída para Campo Grande (MS). O carro seguia no sentido leste-oeste (São Paulo–Campo Grande), quando o caminhão, que estava em um posto de combustíveis às margens da rodovia, entrou repentinamente na pista, fechando a preferencial do veículo de passeio.

O motorista do carro não conseguiu evitar a batida, colidindo com o caminhão e sendo lançado para fora da pista.O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou duas unidades de resgate ao local. Os passageiros do Kwid tiveram ferimentos leves e foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).