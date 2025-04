Com entrada franca, Capital tem espetáculo de dança nesta sexta-feira

“Para o Sesc MS, a cultura desempenha papel fundamental na sensibilização e no incentivo ao debate de temas essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Dessa forma, a instituição busca apoiar e promover movimentos que estimulem a reflexão sobre desigualdades e direitos humanos”, destaca o diretor regional do Sesc MS, Vitor Mello.

A Ginga Cia de Dança apresenta, nesta sexta-feira (4) o espetáculo “Silêncio Branco “, como parte das ações do Sesc MS, que em parceria com o movimento #TodosPorElas vai promover ações com foco no combate à violência contra a mulher durante todo o ano. Na programação constam exibição de filmes e apresentações de espetáculos de dança.

Além de “Silêncio Branco”, o Sesc MS também promove outras ações dentro do movimento, como o espetáculo “Rompendo Silêncios”, no dia 11 de abril, também com a Ginga Cia de Dança, e a exibição do filme “Rafiki”, no dia 11 de junho, que traz uma reflexão sobre direitos humanos e liberdade.

Agenda

4/4 – Espetáculo “Silêncio Branco”, com Ginga Cia de Dança (MS).

11/4 – Espetáculo “Rompendo Silêncios”, com Ginga Cia de Dança (MS).

11/6 – Exibição do filme “Rafiki, direção: Wanuri Kahiu .

. 11/07 – Espetáculo “Estou sem silêncio”, com a Quasar Cia de Dança (GO).

O movimento #TodosPorElas une os Três Poderes – Judiciário, Executivo e Legislativo – e a sociedade civil em um esforço solidário para combater o feminicídio, promovendo ações de conscientização e engajamento.