Conheça os oito principais sintomas da dengue e os critérios para alta médica

MEIO AMBIENTE

Plantio de 100 árvores em área de reserva mobiliza voluntários na Capital no final de semana

No próximo sábado (25), será realizado o plantio de 100 árvores nativas do Cerrado no Parque Mata do Segredo, em Campo Grande. A área que abriga a nascente do Córrego Segredo é um espaço de reserva ambiental dentro da cidade. Segundo o coordenador do projeto Mil Pelo Planeta, Neo Ávila, esta é a sexta iniciativa […]