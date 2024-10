Conversas sobre próximo presidente da Câmara Municipal se intensificam entre os vereadores

Outro nome cotado entre os parlamentares é do vereador Professor Riverton (PP), do partido da prefeita reeleita, Adriane Lopes. O vereador confirmou que é pré-candidato e que as conversas já começaram.

“Eu me coloco como uma sugestão aos colegas, primeiro tendo convencionado com o meu partido, o PSDB, que hoje também é a maior bancada. Então é natural também que a maior bancada saia na frente, falando sobre presidência, mas ainda confesso que está muito cedo, eu acho que a fase que nós estamos é de conversar bastante, ouvir os colegas que estão chegando […] O próximo ano vai ser bastante movimentado, talvez a gente tenha bastante debates da esfera federa, por conta das bancadas do PT e do PL. Temos ex-vereadores, ex-deputados chegando, que são pessoas experientes, e o próprio ex-prefeito como vereador“, afirmou Papy.

“Eu vou discutir isso a partir do mês que vem. Semana que vem em diante eu vou sentar pra conversar com alguns vereadores sobre a presidência da câmara. Vou sentar também com a prefeita, sentar com todo mundo pra gente achar uma pessoa, um vereador, que seja legislativo, independente, uma pessoa centrada na independência, sempre buscando a harmonia pra dar a governabilidade necessária pra atender e ajudar a nossa cidade, mas não abrindo mão da fiscalização. Eu tenho uns quatro amigos aí que qualquer um deles seria um bom presidente, mas ainda não definimos. Temos que reunir o grupo“, contou Carlão.

José Natan esteve presente no RCN Notícias e destacou as ações e que estão sendo realizadas pós eleições municipais

“Agora começa a composição, sou um candidato, mas nós temos que primeiro ter o consenso com o partido. O PP é unido e essa discussão passa também pela nossa prefeita e pela nossa senadora. A escolha do nome não será unilateral, mas sou candidato sim e esperto o start do nosso partido. O diálogo já foi iniciado“, disse Riverton.

Um possível nome para presidente da casa pelo MDB, além do Dr Jamal, seria o do vereador Junior Coringa, atuando no terceiro mandato na Câmara Municipal.

“Eu sou um vereador independente e estou trabalhando na construção da minha candidatura. Estou conversando com vários partidos, com vários vereadores eleitos e estou construindo também com quem já está na casa. Eu acho que nós temos aí um tempo bom, que é até dia 1º de janeiro, para construir a nossa candidatura e vamos trabalhar. Importante conversar para construir uma chapa de consenso com o MDB, estou conversando com o Jamal para a gente poder ter uma única candidatura“, contou o vereador.

Oposição na Câmara, a vereadora Luiza Ribeiro, do PT, acredita na construção de um nome que traga o equilíbrio e liderança necessário para a função.

“Eu acho que uma coisa é a chefe do Executivo, outra coisa é a administração do Poder Legislativo, que deve caminhar independente do Executivo. Antes mesmo de dar o resultado do segundo turno, nós já estávamos avançando aqui em torno de construir um consenso para ter uma mesa diretora que represente a Câmara dos Vereadores. A gente precisa de uma mesa que reflita as bancadas que foram eleitas aqui, para administrar bem os serviços e potencializar o mandato de todos os vereadores, independente da sua filiação partidária“, falou a vereadora, uma das duas mulheres eleitas para o pleito de 2025 na Câmara.