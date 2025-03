8ª Edição da Corrida Sangue Bom Une Esporte e Solidariedade em MS

Evento tradicional incentiva doação de sangue e medula óssea e mobiliza a comunidade em prol da vida

No dia 1º de junho de 2025, Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, será palco da 8ª edição da Corrida Sangue Bom, um evento que vai além do esporte e se destaca como uma poderosa ferramenta de conscientização. Com o tema “A corrida pela vida não tem fim”, inspirado no símbolo do infinito (o número oito deitado), a iniciativa reforça a necessidade contínua de doação de sangue e medula óssea, causas que salvam vidas diariamente. A largada está marcada para as 7h, na Vila Morena, localizada no Parque dos Poderes, seguindo o mesmo percurso da edição anterior.

Organizada pelo Instituto Sangue Bom, a corrida já é um marco no calendário sul-mato-grossense. Em 2024, o evento reuniu mais de 1.100 participantes, demonstrando o crescente engajamento da comunidade em torno da solidariedade. As inscrições para a 8ª edição já estão abertas e podem ser feitas pelo site kmaisclube.com.br. Além da competição, a programação inclui ações de conscientização para sensibilizar a população sobre a importância de manter os estoques de sangue e o cadastro de doadores de medula óssea sempre ativos.

Lançamento Oficial e Novidades

O lançamento oficial da 8ª edição acontece no dia 11 de março de 2025, às 17h30, no Espaço Joseph, em Campo Grande. O evento promete apresentar novidades que tornam esta edição ainda mais especial, como possíveis novos percursos, parcerias e atividades paralelas. O fundador do Instituto Sangue Bom, Professor Carlão, destaca que a corrida é uma celebração da vida e um chamado à ação: “Queremos que cada passo dado pelos participantes seja um símbolo de esperança para quem depende dessas doações.”

Por que a Doação de Sangue e Medula Óssea Importa?

De acordo com o Hemosul, hemocentro coordenador de Mato Grosso do Sul, a demanda por sangue é constante, especialmente em períodos de feriados prolongados ou eventos de grande movimentação, quando os estoques tendem a diminuir. A doação de sangue pode salvar até quatro vidas por bolsa, enquanto o cadastro no banco de medula óssea é essencial para pacientes com doenças como leucemia, que dependem de transplantes para sobreviver. No Brasil, a chance de encontrar um doador compatível de medula é de 1 em 100 mil, o que torna iniciativas como a Corrida Sangue Bom fundamentais para ampliar o número de voluntários.

Uma História de Superação

O Instituto Sangue Bom foi idealizado pelo Professor Carlão, um sobrevivente de aplasia medular severa, diagnosticada em 2015. Após receber um transplante de medula óssea em 2016, ele transformou sua experiência em um movimento solidário. “Depois de passar por isso, percebi que precisava fazer algo para ajudar outras pessoas. A corrida é uma forma de unir saúde, esporte e empatia”, conta Carlão, que também é biomédico e diretor-regional da Associação Brasileira de Transplantados.

Como Participar?

A Corrida Sangue Bom – 8ª edição oferece opções para todos os públicos, com percursos que variam entre caminhada de 3 km, corrida de 5 km e corrida de 15 km. As inscrições estão disponíveis no site kmaisclube.com.br, e os participantes recebem kits com itens exclusivos do evento. Além disso, a renda arrecadada é destinada a instituições filantrópicas, como o Hospital de Câncer Alfredo Abrão e a APAE de Campo Grande, reforçando o impacto social da iniciativa.

A Corrida Sangue Bom é mais do que uma prova esportiva: é um convite para fazer a diferença. Seja correndo, caminhando ou divulgando a causa, cada pessoa pode contribuir para essa corrente do bem. Para mais informações, entre em contato com o Professor Carlão pelo telefone (67) 99214-1977.