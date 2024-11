Decisão de varejistas franceses em boicotar carne do Mercosul gera reação no Brasil

Nesta semana, decisões de grandes grupos varejistas franceses desencadearam uma polêmica envolvendo o Brasil. Tudo começou na quarta-feira (20) quando Alexandre Bompard, presidente do Carrefour, anunciou nas redes sociais que a rede deixaria de vender carnes do Mercosul, que inclui Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

A medida foi justificada como resposta à insatisfação dos agricultores franceses, que protestam contra o acordo de livre-comércio entre a União Europeia e o Mercosul.

A decisão do Carrefour foi seguida por outros grupos, que também se comprometeram a suspender a venda de carnes da América do Sul, com o objetivo é proteger a “soberania alimentar da França e apoiar os agricultores locais”.

Em entrevista ao CBN Agro deste sábado (23), o consultor de comércio exterior Aldo Barrigosse avaliou que a medida do Carrefour representa um “tiro no pé”. Ele ressaltou que o Brasil, apesar de uma possível perda inicial, não depende exclusivamente do mercado europeu para suas exportações.