Educação financeira é o primeiro passo para conquistar seus sonhos

Quais são os tipos mais comuns de investimento? Marçal Rizzo Os investimentos mais comuns incluem poupança, CDB, ações, fundos de investimentos, fundos imobiliários e até imóveis. Cada um tem características diferentes quanto a risco, liquidez, retorno, e a escolha depende dos objetivos e do perfil do investidor.

Em entrevista ao Jornal do Povo , o professor de Economia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), no Campus de Três Lagoas, presidente estadual da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (ABEFIN) e criador do canal no YouTube ‘Camaleão Financeiro’, Marçal Rogério Rizzo, compartilha a perspectiva sobre o tema trazendo respostas para questionamentos básicos sobre a área.

O que são ativos e passivos?

Marçal Rizzo Ativos são bens ou investimentos que geram dinheiro, como imóveis alugados ou ações. Passivos são obrigações que consomem recursos, como dívidas. Investir em ativos ajuda a aumentar o patrimônio ao longo do tempo.

Pode nos explicar o que é o conceito de juros compostos e falar sobre o poder dos mesmos?

Marçal Rizzo Os juros compostos são a prática de calcular juros sobre o montante inicial somado aos juros já acumulados em períodos anteriores. Isso cria um efeito de “juros sobre juros”, fazendo com que o valor de um investimento ou dívida cresça exponencialmente ao longo do tempo. Esse crescimento acelerado é conhecido como o “poder dos juros compostos”. O poder dos juros compostos é especialmente significativo para investimentos de longo prazo: quanto mais tempo o dinheiro permanece aplicado, mais ele cresce, pois os rendimentos anteriores continuam se somando ao capital. Assim, mesmo pequenos aportes podem se transformar em grandes montantes ao longo dos anos, tornando os juros compostos uma poderosa ferramenta para aumentar o patrimônio e alcançar objetivos financeiros futuros.

O que significa “pagar-se primeiro”?

Marçal Rizzo “Pagar-se primeiro” é separar uma parte da renda para poupar ou investir antes de gastar. Essa prática garante que você está priorizando suas finanças e aumentando suas economias. Para que isso ocorra você deve ser uma pessoa controlada e deve conhecer bem suas finanças pessoais.

O que é e porque é importante evitar dívidas de alto custo?

Marçal Rizzo Dívidas de alto custo são aquelas que possuem taxas de juros elevadas, como as de cartão de crédito e cheque especial. Essas taxas altas fazem com que a dívida cresça rapidamente, tornando difícil o pagamento do valor total e aumentando o risco de descontrole financeiro. Evitar essas dívidas é fundamental para manter o equilíbrio nas finanças pessoais. Quando se paga mais em juros do que no valor original da compra, menos recursos ficam disponíveis para outros objetivos importantes, como economizar ou investir. Além disso, evitar dívidas de alto custo ajuda a reduzir o estresse financeiro e a construir uma base mais segura para o futuro.

Como o consumo consciente afeta as finanças pessoais?

Marçal Rizzo O consumo consciente impacta diretamente as finanças pessoais ao incentivar compras mais planejadas e responsáveis. Ao avaliar a real necessidade de cada gasto, evita-se o consumo impulsivo, que pode levar a desequilíbrios financeiros. Esse tipo de consumo também permite que o dinheiro seja direcionado a itens de maior qualidade e valor duradouro, reduzindo o desperdício e evitando a necessidade de gastos recorrentes. Além disso, o consumo consciente ajuda a priorizar objetivos financeiros, como a construção de uma reserva de emergência ou investimentos, que são importantes para um futuro seguro. Com o tempo, esse hábito contribui para uma vida financeira mais estável, com menos dívidas e mais recursos para alcançar metas e realizar sonhos.