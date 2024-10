Empresas que sonegaram impostos movimentaram mais de R$ 90 milhões em MS

FERIADÃO

Prefeitura transfere Dia do Servidor Público para novembro

A Prefeitura de Paranaíba anunciou a transferência do feriado referente ao Dia do Servidor Público, originalmente comemorado no dia 28 de outubro, a data foi transferida para o dia 19 de novembro (terça-feira), com o objetivo de unificar com o feriado do Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. Além disso, o decreto […]