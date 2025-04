Feirão de emprego em Paranaíba oferece 70 vagas para duas empresas

Seleções serão realizadas nos dias 24 e 25 de abril, a partir das 7h da manhã

Paranaíba, sedia nesta semana um feirão de emprego com 70 vagas disponíveis para contratação imediata. O processo seletivo será realizado em dois dias consecutivos, no piso superior do Paranaíba Shopping, localizado na Praça da República, região central da cidade.

A BC2 Construtora Ltda será a primeira empresa a realizar entrevistas, na quinta-feira, dia 24 de abril, a partir das 7h. Estão abertas 20 vagas para operador de roçadeira, e não é exigida experiência prévia para a função, o que pode beneficiar candidatos em busca do primeiro emprego.

Já na sexta-feira, dia 25 de abril, será a vez da JSL S/A, que busca 50 motoristas de tritrem. O processo seletivo também terá início às 7h da manhã, no mesmo local.

Documentos e informações úteis aos candidatos

Os interessados devem comparecer ao local portando documentos pessoais e carteira de trabalho. A organização orienta que os candidatos cheguem com antecedência, pois os atendimentos seguirão ordem de chegada.

Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelo telefone (67) 3503-1005.