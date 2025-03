FGTS Digital completa um ano com avanços na arrecadação e simplificação para empresas

Após um ano de implantação, o FGTS Digital se consolidou como um marco na modernização da arrecadação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Desenvolvido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), o sistema trouxe maior eficiência, segurança e economia para empregadores e trabalhadores.

Desde sua implementação, o FGTS Digital registrou mais de 4,58 milhões de empregadores cadastrados no Portal do Empregador e gerou mais de 4 milhões de procurações eletrônicas. Além disso, processou 88,7 milhões de vínculos de trabalho e arrecadou R$ 173,4 bilhões em depósitos, com a emissão de 43,2 milhões de guias de recolhimento.

Simplificação para empregadores

O novo sistema permite que empresas insiram os dados da folha de pagamento em uma única base, reduzindo erros e retrabalho. A digitalização eliminou processos manuais e desobrigou a transmissão da SEFIP, gerando economia de até 34 horas mensais por empresa.

A funcionalidade de emissão de guias foi otimizada, funcionando como um “carrinho de compras”, permitindo o agrupamento de débitos em um único documento e facilitando a gestão financeira das empresas.

Impacto do PIX na arrecadação