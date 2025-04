Geraldo Alckmin participa do lançamento da pedra fundamental da Arauco em Inocência

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participa nesta semana do lançamento da pedra fundamental da Indústria de Celulose da Arauco, em Inocência. O evento marca o início oficial das obras da primeira fábrica de celulose branqueada da companhia no Brasil, considerada o maior projeto do setor no mundo implantado em uma única etapa.

Com investimento de US$ 4,6 bilhões, a unidade terá capacidade de produção anual de 3,5 milhões de toneladas de fibra curta de celulose e será implantada em uma área de 3.500 hectares, a cerca de 50 quilômetros do centro urbano de Inocência, próxima ao Rio Sucuriú. O projeto foi batizado de Projeto Sucuriú e representa a entrada da Arauco — uma das maiores empresas do setor florestal do mundo — no mercado brasileiro de celulose.

A cerimônia contará também com a presença do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, do prefeito de Inocência, Antonio Ângelo Garcia dos Santos (Toninho da Cofap), diretores da Arauco e outras autoridades.

Obra

As obras de terraplanagem começaram em junho de 2024 e, atualmente, já empregam cerca de 2.800 trabalhadores no canteiro da fábrica e 2.000 trabalhadores na área florestal. Durante o pico da construção, esse número deve chegar a 14 mil pessoas.

Quando entrar em operação, prevista para o final de 2027, a nova planta deve gerar cerca de 6 mil empregos diretos e indiretos, movimentando setores como o industrial, florestal e logístico em toda a região.

O impacto na cidade de Inocência será profundo. Com uma população atual de aproximadamente 8.400 habitantes, o município poderá chegar a 32 mil pessoas durante o pico da obra, segundo projeções da prefeitura. Após a conclusão, a população deve se estabilizar entre 18 mil e 22 mil habitantes, o que representa um crescimento demográfico e urbano inédito na história da cidade.