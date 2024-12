Golpe bancário causa prejuízo de R$ 47 mil a empresários de Paranaíba

Na última sexta-feira (29) um casal de empresários de Paranaíba foi vítima de um golpe bancário que resultou em um prejuízo de R$ 47.437,48. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia e está sob investigação.

Segundo o relato das vítimas, o golpe começou com uma ligação telefônica feita por um indivíduo apresentado como gerente de pessoa jurídica do banco no qual eles têm contas. Durante a ligação, o golpista apresentou conhecimento detalhado sobre as movimentações financeiras do casal, mencionando até as mesmas transações realizadas com seus cartões de crédito.

Utilizando essas informações, o criminoso induziu a mulher a realizar uma suposta atualização de dados bancários no aplicativo do banco, solicitando que ela fornecesse códigos de acesso.

Após o procedimento, o casal perdeu o acesso às contas bancárias. Apesar de ter conseguido recuperar o acesso com a ajuda do gerente real do banco, os criminosos já haviam realizado diversas transações, incluindo transferências via PIX, pagamentos de boletos e até empréstimos bancários, totalizando quase R$ 50 mil em perdas.

O caso segue em investigação, e as vítimas esperam a identificação e responsabilização dos autores do crime.