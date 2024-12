Inscrições para o Programa de Estágio Superior 2025 são prorrogadas para janeiro

Foram prorrogadas para o dia 6 de janeiro as inscrições para o Programa de Estágio Superior 2025 da Bracell e da MS Florestal. Inicialmente, o prazo terminaria no próximo dia 10 de dezembro.

Juntas, as empresas oferecem 50 vagas em diversas áreas, como administração, engenharia, comunicação, ciências sociais, tecnologia e correlatas. As oportunidades estão distribuídas em diversos estados brasileiros. Aqui, em Mato Grosso do Sul, as vagas são destinadas a Três Lagoas, Bataguassu, Água Clara e Campo Grande. Para se inscrever, os interessados podem clicar aqui.

O programa é voltado para estudantes do ensino superior com previsão de duração entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026.

A carga horária é de 30 horas semanais, com trabalho 100% presencial. O domínio do inglês é desejável, mas não obrigatório.

Entre os benefícios, os selecionados terão acesso a uma bolsa-auxílio de R$ 2.203,68, plano de saúde, seguro de vida, wellhub, refeitório no local ou vale-alimentação (dependendo da unidade), além de transporte fretado ou auxílio-transporte.

As empresas também oferecem uma trilha de desenvolvimento voltada para o crescimento dos estagiários, com encontros focados em soft skills, como Comunicação e Inteligência Emocional, além de acesso gratuito a uma plataforma de inglês, incentivando o aprendizado contínuo. No final, os estagiários desenvolverão um projeto aplicado que permite demonstrar suas habilidades e contribuir para a inovação em ambas as companhias.

“Apoiar a formação de novos talentos é essencial para o fortalecimento da Bracell”, afirma Marcela Fagundes Pereira, Gerente Sênior de Recursos Humanos da empresa.

Ela destaca que promover o desenvolvimento de jovens com visão inovadora e vontade de aprender é crucial para manter um ambiente de evolução constante dentro da empresa.

“Queremos oferecer oportunidades que impulsionem tanto o crescimento pessoal quanto profissional dos estudantes, sempre em sintonia com os desafios do mercado atual”, completa.

O processo seletivo será 100% online e incluirá etapas de apresentação pessoal, dinâmica de grupo e entrevista individual com o gestor da área.