Kumon Unidade Centro realiza a EXPO KUMON 2024 e celebra avanços dos alunos

“O Kumon acredita no potencial de cada criança e na importância de criar momentos para reconhecer suas conquistas. Ver nossos alunos superando limites e mostrando o quanto são capazes nos enche de orgulho,” destacou a direção da Unidade Centro.

A EXPO KUMON é mais do que um momento de reconhecimento — é uma verdadeira celebração do esforço, da disciplina e do compromisso com o aprendizado. Durante a tarde, o público participou de atividades interativas, teve a oportunidade de conhecer histórias inspiradoras de alunos e desfrutou de momentos de integração e diversão.

No último sábado, 23 de novembro de 2024, o Park das Águas foi palco da EXPO KUMON 2024, promovida pela Unidade Centro de Três Lagoas. O evento reuniu alunos, pais e professores em uma celebração especial, reconhecendo o empenho dos estudantes que alcançaram avanços acadêmicos notáveis, chegando a estar até três anos à frente de seu nível escolar.

O Park das Águas, com sua atmosfera acolhedora e estrutura ampla, foi o cenário ideal para esta edição. Além de ser um espaço de celebração, o local reforçou o propósito do Kumon: proporcionar um ambiente que inspira aprendizado e crescimento.

Pais e responsáveis também foram protagonistas na EXPO KUMON, participando ativamente e testemunhando o impacto positivo do método na formação de seus filhos. Para muitos, foi uma oportunidade de se conectar ainda mais com a jornada educacional dos alunos e reforçar a importância de metas e desafios no processo de aprendizado.

Com momentos que uniram emoção e diversão, o evento reafirmou o compromisso do Kumon em transformar vidas por meio da educação e demonstrou que, com dedicação e apoio, o sucesso acadêmico está ao alcance de todos.