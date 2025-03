Lua de Sangue: Eclipse com efeito sombrio ocorre nesta madrugada

O primeiro eclipse total da Lua de 2025 será observado nesta madrugada, com início às 2h26 no horário de Mato Grosso do Sul, quando a Lua ganhará uma coloração vermelha, conhecida como Lua de Sangue, por uma hora, visível a olho nu em todo o país. Precedido, o eclipse penumbral terá início às 23h57, marcando o começo do fenômeno lunar.

O Clube de Astronomia Carl Sagan irá organizar um observatório do evento astronômico nesta sexta-feira (13) no Parque da Ciência, localizado na Esplanada do Morenão, que terá início às 20h e se estenderá pela madrugada, até o fim da vizualização do eclipse completo.

Além do eclipse Lunar, será possível observar os planetas Júpiter e Marte.

Aqueles que não podem estar presentes no Parque da Ciência, podem assistir a transmissão ao vivo do eclipse, transmitida pelo canal do Youtube do Observatório Nacional, que terá início às 23h30 e fim às 5h da manhã.

Eclipse Lunar

O eclipse Lunar acontece quando a Terra fica entre a Lua e o Sol, alinhando os três. O eclipse lunar só pode acontecer quando a Lua está cheia e, dependendo da posição do satélite natural, o eclipse pode ser total, parcial ou penumbral.

Quando a sombra da Terra cobre completamente a Lua, ela ganha uma tom avermelhado devido à ausência de luz solar direta.

Por isso, o evento também é conhecido como “Lua de Sangue”.