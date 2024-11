Mais de 9 mil advogados são esperados em votação na capital

Dia na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) em Campo Grande amanheceu movimentada com o início das eleições para a escolha de conselheiros e da diretoria que estará à frente da gestão no triênio 2025-2027. A votação começou às 9h da manhã e, só na capital, são esperados mais de 9 mil advogados participando do pleito nesta sexta-feira (22).

A participação dos profissionais da advocacia no pleito é obrigatória e ocorre de forma presencial em Campo Grande e nas subseções por todo interior do estado. Ao todo, 19,5 mil advogadas e advogados estão inscritos na OAB-MS mas só poderão votar aqueles que estiverem adimplentes com a instituição.

De acordo com o presidente da Comissão Eleitoral da OAB-MS, a movimentação hoje está grande também no interior do estado.

“Nós temos a seccional sul-mato-grossense, que é a sede aqui em Campo Grande, e tem aproximadamente 9 mil advogados. Na verdade, o número é um pouco maior, mas votantes devem vir nessa média que a gente pega pelas eleições passadas. No interior são denominados subseções e cada subseção também tem uma eleição local, onde vai ter seu presidente que vai gerir. Em números aproximados no interior devem ser em torno de 3 mil votantes e 31 subseções“, destacou.

O presidente da comissão ainda reiterou que a votação continua até às 17h e que “o resultado deve sair a partir das 18h, não vai demorar muito“.