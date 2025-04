VÍDEO: Momento que resultou na morte de motociclista na Joaquim Murtinho

Uma câmera de monitoramento registrou o momento exato do acidente que resultou na morte de um motociclista no fim da tarde desta terça-feira (29), na Rua Joaquim Murtinho, em Campo Grande, em frente à base da Polícia do Exército.

Nas imagens, é possível ver o motociclista trafegando no sentido Centro da via, quando colide na traseira de um carro. Com o impacto, ele é lançado para a pista contrária e acaba sendo atingido por um ônibus do transporte coletivo, que vinha logo atrás e não conseguiu frear a tempo.

Detalhes do Acidente e Resgate

Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. Socorristas tentaram reanimar a vítima por cerca de uma hora, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Científica estiveram na cena do acidente para os procedimentos legais. Até o momento, o nome da vítima não foi divulgado pelas autoridades.