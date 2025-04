Motociclista morre após ser atropelado por ônibus na Joaquim Murtinho

Um motociclista, de 32 anos, morreu em um grave acidente de trânsito no fim da tarde desta segunda-feira (29), na Rua Joaquim Murtinho, região central de Campo Grande. A colisão aconteceu entre as ruas 13 de Julho e José Antônio, e provocou bloqueio no trânsito da região.

De acordo com as primeiras informações apuradas no local, o motociclista seguia no sentido Centro quando colidiu na traseira de um carro e caiu na pista. Na sequência, um ônibus coletivo, que trafegava logo atrás, não conseguiu frear a tempo e acabou atropelando o homem.

O motociclista morreu no local. Familiares estiveram presentes e fizeram o reconhecimento do corpo. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia técnica que vai ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente.

Por causa da ocorrência, o trânsito na Joaquim Murtinho segue bloqueado no trecho e apresenta lentidão na região. Equipes da Polícia Militar de Trânsito estão no local orientando os motoristas. Não há previsão de liberação total da via até o momento.

A orientação é que motoristas evitem a região e busquem rotas alternativas.

Trânsito violento

Com esta ocorrência, Campo Grande registra 24 mortes no trânsito em 2025, segundo dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp/MS). Destas vítimas, 18 eram homens.

Em todo o ano de 2024, foram contabilizadas 69 mortes em acidentes de trânsito na Capital, o que representa uma média de uma vítima fatal a cada cinco dias. Desse total, 48 eram homens.