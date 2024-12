Motociclista realiza conversão proibida e causa acidente na BR-158

Ao se aproximar da oficina, o motociclista realizou uma conversão à esquerda sem observar o retrovisor, entrando diretamente na frente do Palio. O motorista do carro não conseguiu evitar a colisão, resultando na colisão.

De acordo com informações, o motorista de um Fiat Palio deslocava-se para o bar do Careca, na MS-320, onde o casal reside. Já o motociclista estava a caminho de uma oficina localizada à esquerda da rodovia, um pouco à frente do shopping.

Durante o acidente, o motociclista transportava uma lata de tinta na garupa da motocicleta, que acabou estourando no impacto, espalhando tinta tanto sobre ele quanto nos ocupantes do carro.

No mesmo local, no dia 11, do mês de abril, o moto entregador Mauro Divino, 59 anos na época. Foi atropelado por uma pick-up Fiat Strada, e morreu no mesmo local, e da mesma forma. Na época, Mauro estaria indo fazer uma entrega no local, quando teria saído para a direita e bruscamente, convergido a esquerda, para acessar uma oficina mecânica.

Mauro Divino, não teria olhando no retrovisor e arriscado realizado, a conversão à esquerda, que no local e a proibida, devido a faixa contínua.