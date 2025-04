Polícia Civil prende suspeito de homicídio em Corumbá menos de 12 horas após crime

Crime ocorreu após discussão em conveniência; vítima morreu no local

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na tarde do último sábado (26) suspeito de matar outro jovem durante uma briga em uma conveniência no bairro Cravo Vermelho, em Corumbá. A prisão foi realizada menos de 12 horas após o crime.

De acordo com informações da investigação, o crime ocorreu durante a madrugada, quando dois irmãos, de 24 e 25 anos, estavam no estabelecimento junto ao suspeito. Testemunhas relataram que, após desentendimentos motivados por uma rixa antiga, o suspeito teria atingido um dos irmãos com uma facada no tórax. A vítima morreu no local antes da chegada do socorro.

O segundo irmão tentou intervir, mas também foi atacado, sofrendo um ferimento grave no olho. Ele conseguiu fugir e foi encaminhado para atendimento no pronto-socorro da cidade.

Prisão após buscas e análise de imagens

Após o crime, equipes da Polícia Civil iniciaram diligências, utilizando imagens de câmeras de segurança da região e ouvindo testemunhas. O trabalho levou à identificação e localização do suspeito, que foi detido e levado para a delegacia.

O homem permanece sob custódia, aguardando decisão judicial.

Contato para denúncias

Informações relacionadas a crimes nas cidades de Ladário e Corumbá podem ser repassadas anonimamente aos números (67) 3226-1090 e (67) 3234-7100.