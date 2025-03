Polícia Militar prende autor de cárcere privado no Violetas

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (18) em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, acusado de sequestro, cárcere privado e agressão contra sua ex-companheira, de 38 anos. O caso ocorreu em uma residência localizada na Rua do Professor, no bairro Jardim das Violetas.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-TL), a Polícia Militar foi acionada via denúncia anônima informando que uma mulher estaria sofrendo violência doméstica no local. Ao chegarem à residência, os policiais encontraram a vítima, que relatou ter sido agredida pelo ex-marido com um cadeado de moto, causando lesões na panturrilha esquerda, coxa direita e nas costas.

A vítima contou ainda que está separada do agressor há mais de cinco meses e que ele teria ido até sua casa alegando querer pagar a pensão do filho que têm em comum. Contudo, após entrar na residência, ele a teria ameaçado, agredido e trancado dentro do imóvel, liberando-a apenas horas depois, no período da tarde.