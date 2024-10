Prefeito discute desafios de repasse de verbas para entidades

O prefeito de Paranaíba realizou uma reunião antecipada com diversas entidades do município para discutir os desafios de repasse de recursos em 2025 e 2026. Ele ressaltou a importância do planejamento prévio, especialmente diante das limitações orçamentárias da prefeitura, que já atingiram o teto de repasses para entidades em 2024.

Segundo o prefeito, os municípios podem receber uma quantia significativa de verbas federais e estaduais no próximo ano, com deputados e senadores destinando cerca de R$ 53 bilhões em emendas.

No entanto, o prefeito alertou que, devido às limitações legais e à necessidade de conformidade com o teto orçamentário, os repasses só poderão ser efetivados em 2026.

Além disso, o prefeito destacou que a maior demanda das entidades é o custeio, especialmente no que diz respeito ao pagamento de funcionários, porém, a legislação federal não permite o uso de emendas parlamentares para custear essas despesas. Por isso, ele solicita que os deputados e vereadores interessados ​​em ajudar as entidades conversem com a prefeitura para que o planejamento seja feito.