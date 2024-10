Prefeitura de Paranaíba comemora o Dia do Servidor Público com café da manhã

Nesta segunda-feira, a Prefeitura de Paranaíba celebrou o Dia do Servidor Público Municipal com um café da manhã especial no Paço Municipal. O evento contou com a presença de servidores de diversas áreas, como Saúde, Educação e Obras. O prefeito Maycol Queiroz destacou a importância dos funcionários municipais na manutenção dos serviços básicos e no atendimento à população, além de mencionar que o trabalho em equipe é fundamental para o bom funcionamento dos serviços públicos.

A administração municipal decretou ponto facultativo em 19 de novembro, o que permitirá que os servidores aproveitem um feriado prolongado ao lado do Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro.

Em mensagem aos servidores, o prefeito reforçou seu compromisso com o trabalho e incentivou a dedicação contínua dos funcionários públicos. Segundo ele, a reeleição com alta aprovação e uma ampla margem de votos aumenta ainda mais a responsabilidade de gestão em melhorar continuamente o serviço prestado à população.

