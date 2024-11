Primeira edição da ExpoRochedo tem resultados positivos para o setor

A primeira edição da ExpoRochedo, trouxe resultados surpreendentes, consolidando-se como um evento promissor para o agronegócio regional. Alessandro Coelho, presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho, destacou ao quadro CBN e Acrissul no Agro deste sábado (23), a qualidade da estrutura do evento, que seguiu o padrão ideal para feiras agropecuárias.

O evento focou especialmente no setor leiteiro, trazendo à pista gado de alta qualidade. Juízes vindos de Minas Gerais elogiaram o potencial do gado leiteiro do estado e já sugeriram a participação do município de Rochedo em uma feira interestadual. “Com esse sucesso, a ExpoRochedo pode se tornar uma feira nacionalmente reconhecida, um grande passo para o núcleo Girolando”, comentou o presidente.

Durante os dias de exposição, o público aproveitou não só as atividades agropecuárias, mas também os shows e palestras, que abordaram temas técnicos sobre o manejo de carrapatos e o melhoramento genético.