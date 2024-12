Projeto de reforma de Adriane Lopes compromete atribuições da Câmara Municipal

O projeto de reforma administrativa enviado à Câmara Municipal pela prefeita Adriane Lopes vai esvaziar de forma significativa o poder dos vereadores de cobrar a boa aplicação dos recursos públicos.

Caso a proposta seja aprovada da forma em que está, a prefeita passará a governar por meio de decretos, ignorando o Legislativo, já que receberá um cheque em branco de R$ 6,8 bilhões do parlamento.

Com apenas 6 páginas, o Projeto de Lei 41, de 4 de dezembro de 2024 apresenta em artigos genéricos a nova estrutura administrativa do município, sem detalhar as atribuições de cada secretaria, autarquias e fundações.

Essa definição poderá ser estabelecida por Adriane Lopes por meio de decretos. Da mesma forma ocorrerá com relação ao quadro de servidores e também com a aplicação dos R$ 6,8 bilhões do orçamento previsto para o ano que vem.

Só para se ter uma ideia, a lei que estabeleceu a estrutura administrativa do Governo do Estado possui 88 artigos, contra apenas 8 da lei em apreciação pelos vereadores. Outra questão importante: o orçamento para 2025, previsto em R$ 6,8 bilhões, tramita na Câmara Municipal desde o dia 30 de agosto, ou seja, antes mesmo do primeiro turno das eleições.