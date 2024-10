Redação do Enem: Professora certeira traz dicas e possíveis temas para a prova deste domingo

“A primeira coisa que o aluno tem que fazer é abrir o caderno de provas, ele tem que ler o tema e ler o painel de leitura […] perceber para qual encaminhamento a banca examinadora está direcionando esse aluno e transformar o tema em uma pergunta. Isso vai fazer com que o aluno encontre as respostas que ele precisa pra dentro do texto. E pra que ele fuja de possíveis armadilhas“, explicou Raquel.

A professora de redação Raquel Siufi, que por mais de uma dezena de vezes acertou os temas da tão temida prova em vestibulares e no Enem, explicou sobre as principais técnicas de estudo.

Neste domingo (3), estudantes de todo o país vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em Mato Grosso do Sul foram realizadas 51.199 inscrições para o Enem 2024, de acordo com dados do Ministério da Educação.

“Antes de ser um bom escritor, ele (aluno) precisa ser um bom leitor. Não existe alguém que escreva bem sem que ele tenha essa capacidade de argumentar, de se expressar“- Raquel Siufi

ENEM 2024

Neste domingo (3), primeiro dia do Enem, serão aplicadas as provas de redação, linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. As provas começam às 12h30 (hora MS) e encerram às 18h (hora MS).

No domingo seguinte, dia 10, os participantes fazem as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento, que ao todo somam 180 questões objetivas.

Nos dois dias, nos locais de provas, os portões abrem às 11h e fecham ao meio dia, no horário de MS. Saiba as regras para o dia do exame no portal do Inep.

O Enem avalia o desempenho individual dos participantes e, para quem já tem o certificado de nível médio ou vai tirar o certificado neste ano, o exame serve para acessar as universidades no Brasil (Sisu e Prouni) e em Portugal, e ainda para solicitar financiamento e apoio estudantil por meio do Fies e Prouni.