Sindicato Rural e MP convidam os produtores rurais afetados pela Energisa para reunião

A reunião será realizada no dia 11 de Novembro de 2024, às 19h, no recinto de leilões da Leilosin.

José Natan esteve presente no RCN Notícias e destacou as ações e que estão sendo realizadas pós eleições municipais

“A presença dos produtores rurais é de suma importância e, com o objetivo de colaborar com o trabalho da Promotoria de Justiça, os mesmos deverão levar na ocasião os documentos que comprovem as suas reclamações tais como os protocolos das reclamações não atendidas, fotos e vídeos comprovando as reclamações, cópia de conta de energia com o n°da UC, entre outros”, orienta o presidente do Sindicato Rural, Fábio Macedo.

Assista: