STF aposta em solução consensual para por fim à disputa pela Eldorado Celulose

“Em audiência de conciliação conduzida pelo ministro Kassio Nunes Marques, no STF, nesta segunda (18), referente à disputa com a J&F Investimentos pelo controle da Eldorado Celulose, a Paper Excellence reforçou sua disposição para conciliação e apresentou a proposta de compromisso que formalmente protocolou junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao INCRA e à Advocacia Geral da União, na qual se compromete a não ter propriedade de terras em zona rural no país, a partir do momento que assumir o controle da Eldorado. Com isso, independentemente da posição que defende legitimamente no judiciário sobre a matéria, a Paper acredita que o Governo Federal tem condição de encerrar a questão e superar toda e qualquer preocupação externada sobre o tema.

A Paper Excellence confia no Judiciário brasileiro e acredita que as instituições democráticas continuarão a oferecer os instrumentos necessários para que o desfecho desse processo seja o melhor possível para todas as partes envolvidas e para o desenvolvimento econômico do Brasil.

A Paper respeita a tentativa de composição como digna de reconhecimento, pois demonstra o compromisso das instituições brasileiras em buscar soluções que fortaleçam o ambiente jurídico e econômico do país. Desde o início do processo, a Paper Excellence tem reiterado sua posição como compradora legítima da Eldorado Celulose. Para que se avance rumo a um acordo, é fundamental completar a aquisição da empresa, que foi estabelecida de forma clara em contrato firmado entre as partes em 2017“.