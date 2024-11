Tempo firme e altas temperaturas predominam em MS

A previsão para esta semana indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade, em praticamente todo o Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de(Cemtec), a situação ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco em Mato Grosso do Sul.

“As temperaturas máximas estarão elevadas, podendo atingir entre 36°C e 39°C, principalmente, nas regiões Pantaneira e Sudeste do Estado. Além disso, podem ocorrer baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 35%”. Por isso, recomendo-se beber bastante líquido, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia e umidificar os ambientes“, informa a coordenadora do Cemtec, a meteorologista Valesca Fernandes.

Para as regiões Sul, Leste e Sudeste estão previstas mínimas entre 21 e 24 e máximas entre 34°C e 37°C. Já para as regiões Pantaneira e Sudeste, as mínimas devem ser entre 22°C e 26°C e máximas entre 36°C e 39°C. Nas regiões do Bolsão e Norte são esperadas mínimas entre 23°C e 25°C e máximas entre 34 e 36°C. Na capital, mínimas entre 22°C e 24°C, e máximas entre 33°C e 35°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40 e 60 km por hora, e pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima disto.

Ao longo da semana, há probabilidade para chuvas de intensidade fraca, moderada e, pontualmente, podem ocorrer chuvas mais intensas, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente, nas regiões Centro-Norte e Nordeste do Estado.

Essa situação situação meteorológica ocorre devido a aproximação e o avanço de uma nova frente fria aliada ao deslocamento de cavados. Com a passagem da frente fria, haverá queda nas temperaturas, sendo previstas mínimas, que podem variar dependendo da região, entre 13°C e 18°C.

*Com informações da Comunicação do Governo de MS